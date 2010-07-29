Шерил Коул вышла на люди после лечения малярии

27-летняя британская певица и телеведущая Шерил Коул (Cheryl Cole), которую считают одной из самых красивых и сексуальных женщин планеты, впервые вышла на люди после того, как месяц болела малярией. Фотографы запечатлели Шерил Коул 28 июля, когда она вышла купить кофе. Звезда была одета в джинсы и свободный, оголяющий плечо белый джемпер, на лице не было макияжа, а волосы просто спадали на плечи, передает Корреспондент. Артистка улыбалась фотографам, а по ее лицу было видно, что она рада наконец оказаться на свежем воздухе после месяца, проведенного в постели. Внешний вид Коул свидетельствует о том, что она пошла на поправку. Кроме того, звезда набрала вес, а это свидетельствует о том, что Коул в эти дни смогла насладиться домашней едой, приготовленной ее матерью. Между тем представитель Шерил Коул накануне заявил, что звезда еще на протяжении нескольких недель не сможет вернуться к работе, но добавил, что ее друзья и близкие рады, что Коул «снова на ногах». Напомним, солистка группы Вокалистка Girls Aloud Шерил Коул попала в больницу, после того как почувствовала недомогание во время фотосъемок для одного из журналов на минувших выходных. Врачи определили у поп-дивы симптомы малярии. Предполагается, что телеведущая могла заразится малярией во время отдыха в Танзании, где она проводила каникулы в компании своего бойфренда, хореографа Дерека Хока. Малярия является инфекционным заболеванием, передаваемым через укус комара. Ежегодно эта болезнь уносит более миллиона человеческих жизней - и большая часть смертельных случаев приходится на страны африканского континента. Недавно Шерил Коул заняла второе место в списке самых красивых женщин XX века (первое место досталось Одри Хепберн). Ранее в 2010 году она была признана самой стильной и самой сексуальной женщиной. В мае 2010 года Коул подала на развод со своим супругом, защитником футбольного клуба Челси и сборной Англии Эшли Коулом (Ashley Cole).