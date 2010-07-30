Оксана Караванская создала модные аксессуары для поклонников кофе

Этим летом модных ценителей кофе ждет фешн-сюрприз от NESCAFÉ Gold. В конце июля на полках супермаркетов появится ограниченная серия упаковок кофе NESCAFÉ Gold с эксклюзивным подарком – изысканным аксессуаром от мэтра украинской моды Оксаны Караванской. В каждом из подарочных наборов NESCAFÉ Gold кофеманы найдут одну из трех моделей стильных шелковых аксессуаров – шарф или платок от Оксаны Караванской. По мнению дизайнера, сочетание изысканного аромата кофе и теплой цветовой гаммы стильного аксессуара подарят прекрасное настроение. «Вкус и стиль – взаимосвязанные вещи. Nestlé в Украине во всех смыслах - бренд с отличным вкусом. Надеюсь, наше сотрудничество вдохновит на красивые эксперименты всех любителей кофе и изысканных вещей». Оксана Аржаева, руководитель отдела маркетинга кофе и напитков Nestlé в Украине: «Стиль и авторский почерк Оксаны Караванской очень импонируют характеру бренда NESCAFÉ Gold, а изысканный дизайнерский шелковый аксессуар станет приятным дополнением к гардеробу поклонниц кофе в этом сезоне». Участие в акции принимают все торговые сети. Всего изготовлено 200 тысяч упаковок NESCAFÉ Gold 200г с подарком от дизайнера.