Дима Каднай отказался судить детское Евровидение

Певец Дима Каднай отказался от участия в жюри финала Национального отбора песенного конкурса «Детское Евровидение 2010». Каднай предпочел месту в жюри выступление в гала-концерте Национального отбора 31 июля. Этим летом Дима Каднай был приглашён в состав жюри Национального отбора «Детского Евровидения-2010». Его победитель представит страну на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение-2010» в сентябре в столице Беларуси Минске. Каднай активно участвовал в работе экспертного жюри в полуфинале Национального отбора, много общался с юными конкурсантами, делился опытом, поддерживал их и помогал преодолеть страх большой сцены. Но теперь, когда при участии Кадная был определён состав финалистов, исполнитель решил выйти из состава жюри конкурса. Дима Каднай объясняет свой неожиданный шаг следующим образом: «Мне очень приятно, что именно меня пригласили в состав жюри национального отбора «Детского Евровидения», это хороший опыт, что-то новое для меня. Я получил массу новых впечатлений. При этом понял, что на сегодняшний день мое место должно быть все-таки на сцене. На самом деле это круто - быть в составе профессионального жюри, быть экспертом, но уверен, что никакие эмоции не могут сравниться с тем, что я чувствую на сцене, даря публике свои песни и себя целиком. Поэтому я принял решение выйти из состава жюри и быть намного ближе к конкурсантам и самой сцене. Я обязательно выйду на сцену вместе с ними, и обязательно буду подбадривать их за кулисами. Сцена – мое призвание». Кроме того, Дима отметил, что судьями финала Национального отбора конкурса будут признанные эксперты украинского шоу-бизнеса, музыкальные и медиа-продюсеры, чьё авторитетное мнение поможет наиболее объективно определить победителя Национального отбора песенного конкурса «Детское Евровидение 2010». Финал Национального отбора состоится в субботу, 31 июля в 20.00 на сцене Детского международного центра «Артек» в Крыму. Увидеть заключительное шоу можно будет в прямом эфире Первого Национального телеканала.