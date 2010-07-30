Актриса Анастасия Макеева объявила о помолвке

Популярная артистка в церкви получила благословение на брак со своим коллегой Глебом Матвейчуком. 28-летняя актриса Анастасия Макеева помолвилась с композитором Глебом Матвейчуком. Таинство благословения на создание семьи прошло в одной из церквей на территории Свято-Даниловского монастыря. Батюшка дал молодым напутствие и попросил задуматься о венчании - браке на небесах. - Мы еще не созрели до венчания, - рассказывала счастливая невеста Настя Макеева перед походом в церковь, - это очень серьезный шаг, как рождение ребенка. Я считаю, сначала надо прожить вместе несколько лет и понять, что вы действительно единое целое. Перед церемонией благословения невесту готовили несколько стилистов в одном из люкс-номеров для молодоженов Даниловской гостиницы. В церковь Анастасия надела шикарное белоснежное платье с открытыми плечами. - Свадебное платье не будет белым, оно разноцветное, - актриса раскрыла кое-какие секреты накануне торжества, - а для помолвки легкое, нежное платье, которое сшила мне дизайнер Ольга Русан. Очаровательная Макеева, в любовной истории которой много темных пятен, рассказала, почему она выбрала Глеба, за какие качества девушка ценит своего будущего мужа. - Он спокойный, надежный, никуда не несет его, - говорит актриса, - я в нем уверена, что он не передумает внезапно на мне жениться. Девочки любят хулиганов только по молодости, а потом понимаешь, что, родив троих детей, тебе не хочется мыкаться из стороны в сторону и думать, вдруг он передумает с тобой жить.