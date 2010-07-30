В тюрьме Лохан угрожают заключенные

Заключенные тюрьмы недовольны «чрезмерно лояльным» отношением к Лохан со стороны охранников. Заключенные тюрьмы, где Линдсей Лохан отбывает свой 90-дневный срок, сыпят угрозами и бьют по решеткам своих камер в знак протеста против поблажек голивудской звезде со стороны смотрителей. 24-летняя Лохан плачет в своей камере и предъявляет смотрителем различные требования, она даже попросила принести ей мороженого. Заключенные отказались покидать свои камеры для прогулок или обеда в знак протеста против особого обращения со звездой. - Смотрители слишком мягко обходятся с Линдсей. У нее своя собственная камера, ей не приходится делить ее с другими заключенными. Она постоянно плачет и разговаривает с охранниками, чем мешает всем спать. Такое обращение вызывало очень много возмущения, - сказал один из заключенных. Актриса отбывает 90-дневный срок за нарушение условий, поставленных судом за два случая вождения в нетрезвом виде. Ожидается, что из-за переполненности тюрьмы Лохан отбудет лишь только 14 дней срока. Рядом с тюрьмой друзьями Линдсей был устроен протест против ее заключения. Протестующие требуют, чтобы Лохан дали время отдохнуть между тюрьмой и реабилитацией. Актрисе необходимо приехать в реабилитационный центр в течение 24 часов после того, как ее выпустят из тюрьмы.