Светский кинопоказ фильма «Двенадцать»

В Нью-Йорке состоялся кинопоказ криминальной драмы «Двенадцать» разговоры о которой идут уже не первый месяц. В ней Чейс Кроуфорд сыграл богатого старшеклассника, который, после того как его исключают из школы, находит себя в наркобизнесе. Помимо красавчика Кроуфорда, в картине снялись рэпер 50 Cent, Кифер Сазерленд, Зоуи Кравитц и Эмма Робертс, которая, впрочем» на показе не появилась. Но и без нее звездных гостей в кинотеатре Lundmark's Sunshine было хоть отбавляй: поддержать коллегу по «Сплетнице» пришли Блейк Лайвли, Мишель Трахтенберг и Джессика Шор, а также настоящие мастодонты кинематографа - Микки Рурк и Эван МакГрегор. Кроме того, фотографам позировала Ирина Шейк - модель и возлюбленная Криштиану Роналду. Судя по ее беззаботному лицу, семейные тайны бойфренда ее совсем не смущают.