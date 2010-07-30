Подругу Джорджа Клуни втянули в кокаиновый скандал

Возлюбленная голливудского актера Джорджа Клуни, итальянская модель, актриса и телеведущая Элизабетта Каналис оказалась втянутой в расследование дела, связанного с наркотиками и проституцией, сообщает Sky News. По сведениям телеканала, итальянский суд начал рассмотрение дела, расследование которого стартовало в 2008 году. В материалах дела сказано, что два миланских клуба, Hollywood и The Club, предлагали своим клиентам наркотики, в частности кокаин, а также знакомили их с девушками по вызову. По словам девушки, работавшей в одном из клубов, клиентами заведений часто становились различные знаменитости. Девушка сообщила суду, что в клуб (какой из двух, не указывается) среди прочих приходила и Элизабетта Каналис, которая вместе с приглашенными к своему столику девушками и своими друзьями принимала кокаин. Сама подруга Джорджа Клуни пока никак не прокомментировала это заявление работницы клуба. По делу о распространении наркотиков и организации проституции несколько дней назад были арестованы пять человек. Оба миланских клуба были закрыты. Джордж Клуни и Элизабетта Каналис начали встречаться в 2009 году. По сведениям итальянской прессы, недавно 49-летний актер, который еще ни разу не был женат, сделал своей подруге предложение. Пара эту информацию пока не подтвердила и не опровергла.