Bad Religion рассказали о новом альбоме

Американские панк-рокеры Bad Religion, недавно выступившие в Москве, рассказали о своем новом студийном альбоме. Пятнадцатый студийный альбом получил название «The Dissent of Man». Пластинка станет первым лонгплеем группы за последние три года. Релиз ожидается 28 сентября этого года. В альбом войдут 15 треков, в том числе композиции «Resist Stance» и «Won't Somebody», которые выходили ранее в концертном варианте на юбилейной пластинке «30 Years Live». Группа говорит, что тематически новые песни не так агрессивны, как их ранние работы. Вокалист признается, что несколько «смягчиться» ему помогло отцовство, однако, для него этот сдвиг стиля связан с некоторым риском.«Раньше я не позволял себе «лирических отступлений»». В качестве первого сингла группа выбрала песню «The Devil in Stitches», которая доступна для прослушивания на официальном сайте Bad Religion.