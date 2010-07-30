Новый сингл Ника Кейва выйдет в начале сентября

Австралийская группа под руководством Ника Кейва Grinderman анонсировала релиз первого сингла под названием «Heathen Child» нового альбома «Grinderman 2». Сингл увидит свет 6 сентября этого года на лейбле Mute Records. Первый будет представлен в двух вариантах. Первый вариант будет представлен в цифровом формате и кроме означенной композиции будет дополнительно содержать трек «Star Charmer». Второй вариант сингла выйдет на 12-дюймовой виниловой пластинке ограниченным тиражом, на его обратной стороне можно будет послушать песню «Super Heathen Child», записанную при участии легендарного продюсера, композитора и музыканта Роберта Фриппа (лидер King Crimson). Релиз альбома «Grinderman 2» назначен на 12 сентября.