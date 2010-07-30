Скарлетт Йоханссон снова в образе Мэрилин Монро

Скарлетт Йоханссон продолжает рекламировать линию макияжа Dolce&Gabbana. Судя по всему, бренду очень нравится видеть Скарлетт в образе Мэрилин Монро - именно поэтому вся кампания косметики представлена в снимках молодой актрисы, перевоплотившейся в легенду экрана. Снял великолепную Скарлетт-Мэрилин фотограф Сольве Сандсбо. Скарлетт «эксплуатирует» этот образ аж с 2009-го года - именно тогда она впервые «завила» белые кудри и предстала на фото роковой соблазнительницей а-ля Мэрилин. В рекламе Dolce&Gabbana в ином виде Йоханссон появилась лишь единожды - аромат Rose The One актриса продвигала «а-ля натюрель».