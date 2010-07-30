5 августа. Gloria Turtess Summer Party. Ресторан Dante. Начало 20:30

5 августа, в четверг, скандально известная московская телеведущая Маша Малиновская выступит в качестве ди-джея на роскошной Gloria Turtess Summer Party в летнем ресторане Dante. Компания Turtess Travel совместно с престижной сетью отелей Gloria Hotels&Resorts (Турция) организовывает закрытую пятизвёздочную вечеринку в разгар сезона изысканного отдыха и дорогих развлечений. Вечеринка в стиле Gloria в ресторане на берегу Днепра освежает, обостряет эмоции и дарит настроение лучших летних курортов. Наслаждаться жизнью на пятизвёздочной party будут частые гости сети турецких отелей премиум класса Gloria Hotels&Resorts, представители украинской бизнес-элиты и звёзды-шоу бизнеса.