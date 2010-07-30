«Новая волна» отказалась от своего победителя

В день открытия конкурса «Новая волна» в Юрмале должна была выступать певица Джамала, получившая Гран-при на конкурсе 2009 года, чтобы таким образом по традиции передать эстафету новым участникам. Однако выступление украинской певицы неожиданно отменили. Вчера на пресс-конференции Игорь Крутой пытался дать объяснение этому решению. «Мы планировали ее участие в рамках дуэта с еще одним победителем конкурса Санди Сандоро, однако музыкант из Индонезии не смог приехать. Таким образом, выступление не состоится», - сказал на пресс-конференции Игорь Крутой. В то же время, есть информация, что Джамала готовила сольное выступление и ни о каком совместном номере с Сандоро речь не шла, пишет bagnet.org. «Почему мое выступление отменили за два дня до начала конкурса мне так и не ответили, - рассказала певица. - Могу сказать, что я тщательно к нему готовилась, были готова постановка и концертное платье. Я запланировала презентацию новой сольной песни. Не знаю, может, я слегка преувеличила значение лауреата конкурса? Может, я не запечатлена в истории Новой волны 2009? Но мне показалось, что мы с Санди ярко себя зарекомендовали».