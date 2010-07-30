«Мумий Тролль» снял фильм по-флотски

Группа «Мумий Тролль», в середине июля отправившаяся в «Военно-морской тур», снимает в поездке документальный фильм под рабочим названием «Флот глазами музыкантов». Лента будет показана в сентябре на одном из центральных телеканалов. Илья Лагутенко рассказывает от первого лица о службе на флоте, флотских историях и традициях, а также о морских музыкальных путешествиях. Кроме того, в фильм войдут фрагменты «военно-морских» концертов и интервью с моряками. В октябре также должен появиться видеоклип на новую песню «Владивосток 3000». Ролик снимался на концерте на водной станции Тихоокеанского флота 25 июля, его героями станут тысячи людей, распевающие хором «Владивосток 2000». В клип войдут кадры праздничного салюта и нырка Ильи Лагутенко в зрительскую толпу. «Я и сам интересуюсь, что такое «Владивосток 3000», - комментирует Intermedia лидер «Мумий Тролля». - Это как кодовое название операции. Это совершенно точно не ремикс, не римейк. Это Владивосток будущего — с точки зрения музыкантов, с точки зрения людей, которые пришли на концерт. Для меня очень важно, чтобы это была совместная работа. Может быть, это вообще даст начало новому художественному проекту, фильму, быть может, — создание позитивной мифологии входит в наши далеко идущие планы».