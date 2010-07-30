Илья Черт оставил друзей без теплоходной прогулки

Лидеру группы «Пилот» Илье «Черту» Кнабенгофу 2 августа исполнится 38 лет. Обычно музыкант празднует день рождения в Санкт-Петербурге, устраивая для себя и своих друзей прогулку на теплоходе по каналам «северной Венеции», но в этом году исполнитель решил вообще не отмечать праздник. «Дело в том, что он сейчас находится в Москве по личным делам, которые держатся в секрете, - объяснила Intermedia пресс-атташе группы «Пилот» Лана Летуновская, - так что в этом году друзья Ильи останутся без теплоходной прогулки».