Солистки «Тутси» отдохнут в августе

Группа «Тутси», дав несколько концертов в Санкт-Петербурге и других городах России, в начале августа отправится в отпуск. Как сообщил корреспонденту Intermedia пиар-директор коллектива Александр Филь, летние каникулы артисток продлятся с 5 по 20 августа Одна из участниц группы - Ирина Ортман – уйдет в отпуск чуть раньше своих соратниц. 29 июля певица улетает со своим мужем в Горный Алтай на две недели. По словам Ирины, с этим местом у нее связаны самые теплые воспоминания – она там жила и училась какое-то время. Кроме того, артистка поделилась с Intermedia планами другой участницы «Тутси»: «Леся Ярославская отдохнет на Кипре со своей семьей».