Пока Иван Демьян лежит в больнице, поклонники «7Б» вспоминают Виктора Цоя

Группа «7Б» в преддверии выхода нового альбома обнародовала на своем официальном сайте www.demyan7b.ru вторую композицию с будущего релиза под названием «Виктор Цой» (первым треком стала «Птица», появившаяся на сайте в начале года). Песня посвящена лидеру группы «Кино» и выложена для фанатов музыканта в канун дня его памяти, который будет отмечаться 15 августа – ровно через 20 лет после автокатастрофы, унесшей жизнь Виктора Цоя. Вместе с аудиотреком в формате mp3 поклонникам предлагается посмотреть импровизированный видеоклип на эту композицию, созданный гитаристом «7Б» Андреем Беловым. Правда, как рассказал корреспонденту Intermedia директор команды Игорь Чернышев, это скорее не видео, а фотоклип, поскольку он представляет подборку из архивных фотографий Виктора Цоя, наложенную на звуковой ряд песни. Пока поклонники «7Б» знакомятся с новым синглом, лидер коллектива Иван Демьян потихоньку восстанавливается в больнице после травмы позвоночника. Он уже начал вставать с больничной кровати и под контролем врачей делать первые после операции шаги. В специальном корсете для позвоночника Демьян ежедневно занимается лечебной физкультурой. Врачи обещают, что если не возникнет никаких непредвиденных обстоятельств, музыканта выпишут уже 6 августа. А 10 августа он вместе со своим коллективом отправится в Евпаторию, где проведет еще три недели в одном из приморских санаториев. Санаторный режим певец прервет только один раз, чтобы дать концерт 14 августа – единственный из гастрольной афиши второй половины лета, который коллектив не стал отменять.