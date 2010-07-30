Владимир Шахрин косит траву

Группа «ЧайФ» ушла в десятидневный отпуск. Как рассказал корреспонденту Intermedia Владимир Шахрин, летом у команды было много концертной работы, и выкроить несколько дней для отдыха было непросто. Воспользовавшись паузой в гастролях, лидер «ЧайФа» уехал к себе на дачу под Екатеринбург. На Урале, по его словам, стоит «идеальная летняя погода: около 28 градусов, солнышко светит, каждые три дня дождик – в общем, не то, что в Москве». Г-н Шахрин наслаждается дачными радостями: играет в футбол, косит траву, занимается с внучками, но и о гитаре не забывает, обдумывая песни для нового номерного альбома «ЧайФа». Его коллега Владимир Бегунов отправился на автомобиле на свою историческую родину в Крым. В планы гитариста входят не только традиционные купание и солнечные ванны, но и полеты на дельтаплане. «По крайней мере, он собирался полетать. Не знаю, получится ли – приедет, расскажет», - говорит Шахрин.