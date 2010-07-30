Пэрис Хилтон выпускает второй альбом

Светская львица Пэрис Хилтон вновь вернулась к музыкальной карьере. Пэрис заявила, что почти закончила запись песен для своего нового альбома. Пластинка станет второй музыкальной работой звезды таблоидов. Пэрис говорит, что в альбоме будет звучать танцевальная клубная музыка. По словам певицы, на новые музыкальные свершения ее вдохновило творчество Кайли Миноуг. Мисс Хилтон очень хочет сделать так, чтобы ее композиции оказались лучше песен австралийской поп-певицы. При этом Пэрис признается и в своей любви к таким коллективам, как Black Eyed Peas, Coldplay и U2. Альбом Пэрис Хилтон должен выйти в первой половине 2011 года.