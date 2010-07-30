На «Новой волне» лидируют исполнители из Украины и Эстонии

По итогам прошедших двух дней конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в Юрмале лидерство удерживает украинская певица Татьяна Ширко. За ней следуют Уку Сувисте из Эстонии, Сона Шахгельдян и Ила Бен Давид из Израиля. Разрыв между украинской и эстонской певицами составляет один балл. Российские исполнители Егор Сесарев и Music Hayk занимают 12-ое и 15-ое места соответственно. На «почетном» последнем месте вновь находится украинский коллектив «Поющие трусы». Конкурсантам осталось показать себя лишь в исполнении собственных композиций. «Новая волна» завершит свою работу 1 августа. Общий призовой фонд в этом году составляет 100 тыс. евро, из которых 50 тыс. евро полагаются за первое место, 30 – за второе и 20 - за третье место. Кроме того, будут вручены приз зрительских симпатий и приз от Юрмальской городской думы.