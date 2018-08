Новый сингл Unkle выйдет в августе

Британский электронный проект Unkle объявил дату релиза еще одного сингла с альбома «Where Did the Night Fall». Композиция «The Answer» выйдет 23 августа. Трек был записан совместно с концертным составом группы Big in Japan. Сингл будет доступен в двух форматах: цифровом и на виниле. В виниловом варианте композиция выйдет ограниченным тиражом и будет содержать новые ремиксы, созданные для арт-выставки Daydreaming With, которая пройдет в конце августа в Лондоне. Кроме того, песня «The Answer» стала саундтреком короткометражного фильма-трилогии «Saviours And Angels» режиссера Пола Эндрю Уильямса.