Умер украинский певец и композитор Николай Мозговой

Народный артист Украины, певец и композитор Николай Мозговой внезапно скончался сегодня ночью. 1 сентября ему исполнилось бы 63 года. Николай Мозговой умер у себя дома. Во сне у него остановилось сердце, сообщает газета «Новая». Почти пять лет Николай Мозговой был бессменным гендиректором главного концертного зала столицы - Национального дворца культуры «Украина». Прощание с музыкантом состоится в воскресение, 1 августа, в ДК «Украина». Николай Петрович Мозговой родился 1 сентября в 1947 года в Хмельницкой области. Закончил Киевскую консерваторию. Начинал карьеру эстрадного певца в ивано-франковском ВИА «Беркут». В 1977 году был приглашен в Киевский мюзик-холл. Слава к нему пришла сначала как к композитору - в 1979 году София Ротару спела его «Рідний край». Затем Николай Мозговой переходит в Укрконцерт и с того времени исполняет только собственные песни: «Моя перша любов», «Горянка», «Вперше», «Минає день», «Зачаровані слова», «Дві качелі». Сначала пел с ВИА «Мальви», потом, когда в 1986 году ему присвоили звание заслуженного артиста, собрал собственную аккомпанирующую группу «Вересень». С 2005 года - генеральный директор Национального дворца «Украина».