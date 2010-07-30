Гарик Сукачев начал судиться за 30 тысяч евро

50-летний российский музыкант Гарик Сукачев через суд пытается вернуть долг в 30 тысяч евро, а также более 1 миллиона рублей процентов за пользование займом в течение двух лет. Об этом заявила пресс-секретарь Люблинского суда Москвы Мария Балакшина. Согласно материалам гражданского дела, Мария Царькова в декабре 2007 года заключила с Игорем Сукачевым (Гарик Сукачев) договор, согласно которому она одолжила у певца 30 тысяч евро, которые обязалась отдать через год. Однако денежные средства не возвращены до сих пор, передает РИА Новости. В связи с этим музыкант просит суд обязать ответчицу не только вернуть долг, но и взыскать с нее проценты за пользование займом в течение двух лет в размере 1,161 миллиона рублей, а также проценты за просрочку возврата суммы займа в размере 110,673 тысячи рублей. Люблинский суд Москвы рассмотрит иск известного музыканта 31 августа.