С врачей Майкла Джексона сняты все обвинения

Следствие заявило, что не будет предъявлять обвинения семи врачам певца, лечивших его в последние годы. Личный врач артиста Конрад Мюррей не входит в эту семерку. Ранее его обвинили в непреднамеренном убийстве посредством введения излишней дозы обезболивающего. Мюррей отрицает обвинения. Следователи штата Калифорния по просьбе полиции Лос-Анджелеса проверили базу данных лекарств, отпущенных по рецепту, для того чтобы выяснить, какие препараты принимал Джексон. Брайан Оксман, юрист, представляющий отца Майкла, утверждает: - В последние годы он злоупотреблял обезболивающими, и доктора не ставили об этом в известность родственников. Джо Джексон, отец певца, считает, что халатность доктора Мюррея стала причиной смерти его сына. Представитель агентства по контролю за оборотом наркотиков сообщил, что уголовное преследование в отношении других врачей прекращено.