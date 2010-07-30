Сорвана свадьба Дениса Клявера

Сильнейший ливень смыл со столов праздничные закуски и разогнал гостей солиста «Чай вдвоем» по домам. Пронзительный ураган сорвал свадьбу солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера, которую вчера с размахом сыграли в Павловске под Санкт-Петербургом. Сильнейший ливень смыл со столов новобрачных все угощения и разогнал гостей в самый разгар торжества, которое обошлось артисту в 2 миллиона рублей. После официальной церемонии регистрации брака в Пушкинском загсе Северной столицы Денис и его жена Ирина сели в лимузин и отправились на свадебную вечеринку, организованную в заповедной зоне. На торжество по случаю свадьбы известного певца собралось более 120 человек - родственники, друзья, коллеги по сцене. На территорию усадьбы гостей доставляла настоящая карета, запряженная племенными скакунами. Праздник был организован в лучших традициях русской и европейской свадеб. Столы с угощениями поставили прямо на траве. Пока гостям предлагали деликатесные закуски и шампанское, на сцене отрывались друзья артиста - Татьяна Буланова, Стас Костюшкин, ну и конечно, не смог усидеть на месте и сам Денис Клявер. В разгар праздника, когда на столы подали горячее, буквально из ниоткуда нависли грозовые тучи и началась сильная буря с ураганным ветром. Гости не успели коснуться вилкой угощения, как стихия нанесла первый удар: пришлось срочно прятаться под единственным навесом. - Это все ерунда, дождь нам не помеха. Тем более мы и так круто повеселимся, - успокаивал всех тамада праздника. Дождь залил все, что находилось на столах в этот момент - а ведь на одни только угощения молодые потратили более 800 тысяч рублей. Стоя по колено в воде, гости надеялись, что небо угомонится, в течение еще двух часов, но, увы, были вынуждены вызвать такси и разъехаться.