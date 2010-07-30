Заворотнюк назначена свахой

«Прекрасная няня» с сентября будет в паре с Дмитрием Дибровым вести шоу для молодоженов «Брачные игры». Одна из самых эксцентричных дам российского кино Анастасия Заворотнюк этой осенью вновь появится в качестве ведущей на Первом канале. 39-летняя актриса уже приступила к съемкам своего нового шоу под названием «Брачные игры», помогать вести которое ей будет известный острослов и хохмач Дмитрий Дибров. Первые съемки уже прошли в одном из павильонов «Останкино» в четверг - самый жаркий день лета по наблюдениям метеорологов: от 40-градусной жары не спасал ни один кондиционер. Макияж Анастасии и Дмитрию приходилось поправлять буквально каждую минуту. - Да ладно вам, в Астрахани сейчас вообще +75 на поверхности почвы. Арбузы кипят, представляете! - шутила актриса в перерывах между дублями. Концепцию программы авторы пока держат в секрете. Но уже сегодня шоу ставят в один ряд с такими успешными программами, как «Давай поженимся» и «Пусть говорят». Во главе съемочного процесса стоит главный режиссер Первого канала Андрей Болтенко. Похоже, скоро работа начнет ревновать его к другой - актрисе Марине Александровой, роман с которой у телевизионного маэстро сейчас в самом разгаре. Пока шли съемки шоу, Андрей ни на секунду не выпускал из рук мобильный телефон, писал эсэмэс и выходил поболтать с любимой. - Ну как ты там, моя маленькая? - то и дело спрашивал Болтенко. Судя по довольной улыбке режиссера, было видно, что «маленькая» в полном порядке.