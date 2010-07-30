Песни Джона Леннона замуруют на 30 лет

Композиции из сольного репертуара Джона Леннона будут запечатаны в три мемориальные капсулы, которые откроют через 30 лет Мероприятие приурочено к юбилею Леннона: 9 октября 2010 года музыканту исполнилось бы 70 лет. Капсулы будут распечатаны в октябре 2040 года, то есть в год столетия Джона. «Я с удовольствием поддержала это начинание. Музыка Джона, его послание о мире и любви дойдет до детей завтрашнего дня», - заявила Йоко Оно, вдова Леннона. Вместе с песнями Леннона в капсулы поместят материалы, подготовленные поклонниками музыканта, пишет Лента.Ру. Заполнив форму на специальном сайте, можно отправить пожелания музыканту на день рождения, каверы на песни Джона и даже просто свои мысли о его творчестве. Уже известно, что одна из трех капсул будет храниться в музее Зала славы рок-н-ролла. Информации о том, где будут находиться еще две капсулы, пока нет.