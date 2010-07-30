Джейк Гилленхаал курит очень много травки

Приятельница актера, Джанет Чарлтон, рассказала, что отношения Риз Уизерспун и Джейка распались как раз из-за пагубного пристрастия последнего. На первом месте для 29-летнего Джейка Гилленхаала - не карьера и не девушки, а курение марихуаны. «Наконец-то правда выходит наружу, - рассказывает Джанет. - Все знакомые Риза и Джейка знали, что ссорятся они из-за травки. К сожалению, Риз не могла ужиться с этой привычкой Джейка, а он курил слишком много. Кроме того, Риз волновалась о своих детях, на которых плохо могло повлиять наблюдение за пагубными привычками. Так что, хоть и сожалея, она ушла от него».