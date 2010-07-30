Маргоша сбежала

В минувшее воскресенье на одном из пляжей в московском Серебряном Бору прошел фестиваль «Лето по-нашему!», организованный телеканалом СТС. На пляж прибыла большая часть «Папиных дочек», героини «Ранеток», остряки из «6 кадров», актеры «Даешь молодежь!». Королевой дня стала Мария Берсенева. Подобно Юлию Цезарю, Маргоша обладает уникальной способностью заниматься несколькими вещами одновременно: проводить шумные конкурсы среди зрителей, активно общаться с коллегами, прыгать у волейбольной сетки, рулить катером. Словом, Маша в этот день брала от жизни все, ведь так редко в ее напряженном графике вдруг образуются долгожданные «окна». Свой обычный день она сумбурно описала, попутно пытаясь обыграть команду журналистов в пионербол. «Мы работаем на съемках нового сезона «Маргоши» по 12 часов в день. На улице – плюс сорок, а у нас и того больше. У меня болело все: зубы, живот… Чувствовала, что я – отдельно, а мой организм – отдельно», – вспоминает Берсенева. Вместе с Маргошей против журналистов воевали при помощи пляжного мячика ее коллега по сериалу Вика Лукина, привлекательный во всех отношениях «кремлевский курсант» Никита Тезин и обаятельные «Папины дочки» в неполном составе – Даша Мельникова и Лиза Сиваева. Их телесестра Лиза Арзамасова, сославшись на жару, ограничилась ролью судьи – вундеркинд Галина Сергеевна увереннее себя чувствует с цифрами, чем с мячом. Репортеры и папарацци проиграли два раза подряд, уж больно велико было желание звезд отомстить им за вечные приставания.