Билан встречается с Оксаной Григорьевой

Дима Билан, который сейчас находится в Лос-Анджелесе, на днях встретился с героиней громкого скандала Оксаной Григорьевой. О свидании с своей подругой и бывшей возлюбленной голливудского актера Мэла Гибсона певец рассказал в своем блоге в Twitter. Несмотря на занятость Дима нашел время и приехал в дом к Оксане, где сейчас гостят ее родители. Они прилетели поддержать дочь в трудную минуту и помочь с воспитанием 8-месячной дочки Люсии. Обстановка особняка и теплый прием очень порадовали Билана. Артисты познакомились совсем недавно, во время весеннего визита Григорьевой в Россию. С тех пор они сохраняют приятельские отношения. Оксане сейчас как никогда нужна поддержка. На днях от нее ушел пресс-секретарь Стив Джейфф, объяснив свое решение наличием большого количества других клиентов, сообщает Daily Mail. Тем временем суд Лос-Анджелеса продолжает рассматривать дело Оксаны Григорьевой и Мэла Гибсона. Напомним, девушка обвиняет актера в домашнем насилии и хочет лишить его прав на их общую дочь. Она представила семь аудиозаписей, на которых гражданский муж сыплет угрозами и оскорблениями. Со своей стороны, адвокаты Гибсона обвинили Григорьеву в вымогательстве. Они уверяют, что Оксана пыталась шантажировать Мэла, и именно поэтому обратилась в суд не сразу после инцидента, произошедшего 6 января, а только в июне. Однако 28 июля Григорьева предоставила суду личный почтовый ящик, в котором находится электронное письмо, датированное 7 января. В этот день Оксана написала первое сообщение своему адвокату. «Мэл ударил меня, выбил два передних зуба. Пострадала дочь Люсия-Анна. Он кричал на нас, плевал мне в лицо. Больше всего на свете меня волнует безопасность моих детей. Я прошу у вас помощи. Не знаю, что мне делать в данную минуту», - цитирует послание «Комсомольская правда».