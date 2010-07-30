C кем встречается Кэмерон Диас?

Сколько бы Кэмерон Диас ни рассказывала, что ей «комфортно в одиночестве», светские сплетники уже окончательно записали ее в пассии к бейсболисту Алексу Родригесу. И, надо сказать, справедливо. Едва кончился промо-тур «Рыцаря дня», и Кэмерон завершила другие дела (еще пару дней назад актриса была в Париже), как она рванула в Нью-Йорк - к Алексу. Тем более, актрисе нужно было поздравить друга с днем рождения - в минувший вторник ему исполнилось 35 лет. Диас сфотографировали неподалеку от дома Родригеса. Традиционно, Алекса рядом с ней не было. Парочка уже привыкла к конспирации. Впрочем, недавно сама Кэм тонко намекнула на то, что Родригес в ее жизни занимает определенное место. В интервью Vanity Fair она сказала: Я росла с Dodgers (бейсбольная команда из Лос-Анджелеса - прим.), но теперь я фанат Yankees. Напомним, что за нью-йоркскую команду Yankees как раз и играет Родригес. Посмотрим, к чему приведет этот роман. А вдруг ветреный Алекс и свободолюбивая Кэм найдут счастье в объятиях друг друга?