Стинг заказал в Москве зал для медитаций

15 сентября сего года легендарный певец посетит Москву. В его райдере обозначен список любопытных опций, необходимых Стингу для занятий йогой. К приезду легендарного британского рок-музыканта Стинга в Москву, единственное выступление которого состоится 15 сентября 2010 года в «Крокус Сити Холл», будет создана специальная гримерная из нескольких комнат, пишет "Комсомольская правда". Легендарный музыкант многие годы практикует йогу, поэтому его менеджмент заказал специальную комнату для занятий и медитации, в которой будет находиться дерево-бонсай. В гримерной певца, согласно его райдеру, также разместят: софу, кофейный и два журнальных столика, зеркало во весь рост, банкетный стол с чистой белой льняной скатертью, на котором будет размещен обед из органических продуктов. «Запросы Стинга - как и его музыка: все очень стильно, нет ничего лишнего, - говорит организатор московского концерта Ильдар Бакеев.- С артистом, его менеджментом и глобальным промоутером тура LNGT, нам, как организаторам концерта в России, престижно и приятно работать не только в отношении музыкальной части его программы, но и с технической стороны организации гастролей».