Финал детского Евровидения откроет одесситка

Финал детского песенного конкурса «Евровидение-2010», который в субботу пройдет в «Артеке», откроет 13-летняя одесситка Алиса Калашникова Одесская певица выступит с песней «Солнце». По словам Калашниковой, это песня «о хорошей погоде, радости, счастье и веселье», пишет газета Сегодня. Песни, которые участники направляют на конкурс, должны соответствовать жестким требованиям. Во-первых, временным - они не могут быть дольше трех минут и короче 2:45. Во-вторых, петь надо только на украинском языке. Можно, если есть желание, вставить в текст отдельные английские слова. Кроме того, и текст, и музыка должны быть написаны самим исполнителем - чужие песни не принимаются.