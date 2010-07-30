Джей-Джей Абрамс расскажет о приключениях первого робота

Джей-Джей Абрамс приобрёл права на экранизацию книги «Модель: Механическое чудо истории» («Boilerplate: History's Mechanical Marvel»). Абрамс выступит в качестве продюсера, а также будет наблюдать за процессом адаптации литературного первоисточника в художественную киноленту. Книга Пола Ганана и Анины Беннетт представляет собой 170-страничное произведение, снабжённое 350 фальшивыми фотографиями. Главный герой повествования — механический робот, сделанный в Викторианскую эпоху и живущий активной жизнью на протяжении более ста лет. Он принимал участие в экспедиции на Южный полюс, бок о бок сражался с президентом Теодором Рузвельтом. Во время Второй Мировой войны робот бесследно исчез. За время своих странствий он встречался со многими историческими личностями. На протяжении десяти лет авторы собирали различный газетный материал, куда вставляли фотографию робота, пытаясь связать его с известными историческими событиями.