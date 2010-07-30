Джессика Бил совершила два модных промаха (ФОТО)

Актрисе надо внимательней относиться к выходам в свет Джессика Бил, звезда боевика «Команда А» вместе с коллегами по фильму – Лайамом Нисоном, Бредли Купером и Квинто Джексоном прибыли в Лондон чтобы представить фильм. На премьеру красавица-актриса пришла в элегантном красном платье, и, тем не менее, модные критики не замедлили скривиться в ее сторону. В своем образе для выхода на публику Джессика совершила сразу две ошибки одновременно: она надела платье того же самого цвета, что и ковровая дорожка, а ее черное нижнее белье просвечивало сквозь тонкую ткань красного платья. Скорее всего, в этом еще виноваты фотовспышки, но в любом случае под легкие платья лучше всего надевать белье телесного оттенка.