Сукачев не получил денег за «Дом солнца»

Музыкант, актер и режиссер Гарик Сукачев подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании солидарно с ООО «Топ Лайн Дистрибьюшн», продюсера фильма «Дом Солнца», и Сергея Грибкова 1,17 миллиона рублей, подтвердил в пятницу Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) адвокат Денис Кремер, представляющий интересы истца. Сукачев участвовал в создании «Дома Солнца» в качестве режиссера. Фильм, снятый по повести Ивана Охлобыстина «Дом восходящего солнца», вышел в России 1 апреля 2010 года. Собеседник агентства отказался прокомментировать существо спора без согласия клиента. Он уточнил, что на предварительном заседании, состоявшемся 14 июля, судья Дмитрий Котельников принял решение о неподведомственности спора арбитражу. Как следует из материалов дела, договор займа между Сукачевым и Грибковым был заключен в июле 2008 года, ООО «Топ Лайн Дистрибьюшн» выступило по нему поручителем. Сукачев требует взыскать 1,064 миллиона рублей основного долга и 106,4 тысячи рублей неустойки. Ранее в пятницу сообщалось, что Сукачев подал также иск в Люблинский суд Москвы к Марии Царьковой с требованием вернуть долг в 30 тысяч евро и выплатить более 1 миллиона рублей процентов за пользование займом в течение двух лет. Об этом РАПСИ сообщила пресс-секретарь суда Мария Балакшина. Согласно материалам гражданского дела, Царькова в декабре 2007 года заключила с Сукачевым договор, согласно которому она взяла взаймы у музыканта 30 тысяч евро со сроком возврата через год. Однако денежные средства не возвращены до сих пор, в связи с чем Сукачев просит суд обязать ответчицу не только вернуть долг, но и взыскать с нее проценты за пользование займом в течение двух лет в размере 1,161 миллиона рублей, а также проценты за просрочку возврата суммы займа в размере 110,673 тысячи рублей.