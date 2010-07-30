Алла Пугачёва зажгла новую «звезду» по имени Людмила Соколова

Не успели остыть романические чувства гостей концерта Песни для Аллы, состоявшегося 10 июня в шикарном зале Крокус Сити Холл, как интернет заполонили видеоролики телеверсии, вышедшей в эфир на Первом канале. Любимые песни детства и юности прозвучали в исполнении не только популярных рок-музыкантов, но и совершенно неожиданных персонажей, одним из которых стала известная блюзовая певица Людмила Соколова. Алла Пугачёва и Алексей Кортнев представили её публике самыми тёплыми словами из всех возможно допустимых в подобном случае. Алла Пугачёва: «Так хочется из всего, что я прослушиваю, найти хоть какую-нибудь жемчужинку, я уж не говорю о бриллиантике. И есть надежда, что появится новое имя - артист, который и прекрасно поёт, и прекрасно двигается, и душу отдаёт всем песням. Правда, сейчас выйдет певица, которую почему-то мало знают. Но музыкантом она известна - она и рок поёт, и поп поёт, и всё что хочешь может спеть... Мне кажется, нашим композиторам стоит обратить на неё внимание» Алексей Кортнев: «Я знаю её очень хорошо, и мы десятки раз вместе работали, и я каждый раз восхищался тем, как этот небольшой, очень красивый человек женского пола поёт, представляет себя, двигается... Просто восхитительная певица!» Людмиле Соколовой выпала честь представить публике свою версию одной из самых сложных, и самых любимых песен Аллы Пугачёвой «Три счастливых дня». Присутствовавшие в зале зрители отблагодарили Людмилу долгой овацией, и многие звёзды российской эстрады - в частности, Филипп Киркоров, Борис Моисеев и даже Сергей Зверев выразили Людмиле не только своё восхищение, но и желание сотрудничества. Кто первым удостоится чести спеть дуэтом с новым открытием Аллы Пугачёвой, звездой блюзовой музыки Людмилой Соколовой, пока держится в секрете. Осенью меломанов ожидает много сюрпризов. Официальный сайт певицы: www.ludasokolova.com