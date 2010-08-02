Певица из Армении стала победителем конкурса «Новая волна - 2010»

Певица из Армении Сона Шахгельдян победила в конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна - 2010", который проходит в Юрмале, передает корреспондент РИА Новости. В субботу поздно вечером завершился третий конкурсный день, который выявил победителя "Новой волны-2010". По итогам трех конкурсных дней армянская певица набрала 288 балов, опередив всего на один бал представительницу Украины Татьяну Ширко. Третье место занял представитель Эстонии Уку Сувисте. Российские исполнители не смогли подняться выше седьмого места - его с 274 баллами занял Егор Сесарев. Российская группа "Мураками" набрала 263 балла и заняла 13 место, а исполнитель Music Hayk с 256 баллами стал 14-м. Идея организовать конкурс возникла у композиторов Игоря Крутого и Раймонда Паулса в начале 2002 года. Главной целью конкурса является открытие новых имен. В этом году в финале конкурса выступали 17 исполнителей из 12 стран. Ежегодно "Новая волна" позволяет зрителям и миллионам телезрителей увидеть новые таланты, из которых некоторые становятся по-настоящему известными артистами. За эти годы конкурс открыл Диму Билана, дуэт Smash, Анастасию Стоцкую, Ирину Дубцову, Полину Гагарину, грузинскую артистку Софико и певца Интарса Бусулиса, который представлял Латвию на "Евровидении-2009".