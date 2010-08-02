Земфира по запросам переплюнула Пугачеву

Земфира решила воспользоваться статусом новоиспеченной музы конкурса "Новая волна" по полной - популярная рок-певица и ее боевая подруга Рената Литвинова поселились в самых крутых апартаментах в историческом центре Риги. В уютном отеле, открывшемся совсем недавно - в июне - рядом с Домским собором и в пяти минутах хотьбы от Рижской оперы в здании-памятнике архитектуры Арнуво, для Земфиры и Ренаты заказаны два двухэтажных сьюта стоимостью 295 евро в сутки за каждый. На первом этаже шикарного жилища находится просторное помещение с кухней и обеденным столом, на втором этаже - спальня и место для работы. Из Риги до концертного зала «Дзинтари», где проходят соревнования «Новой волны», парочку будут возить два одинаковых «мерседеса» бизнес-класса.