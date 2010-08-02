Александр Буйнов хотел соблазнить Агурбаш

Александр Буйнов накинулся на Анжелику Агурбаш, и долго целовал ее взасос на глазах у мужа. 31 августа на «Новой волне» именовался днем премьер, на котором Александр Буйнов и Анжелика Агурбаш презентовали свою новую песню «У тебя теперь есть я!». Еще на репетиции артисты вели себя несколько фривольно. И даже позволили себе поцеловаться в финале песни. И хотя выглядело это весьма целомудренно, в светской тусовке тут же поползли слухи - мол, что-то тут не так: раньше Буйнов, зная довольно вспыльчивый характер своей жены Алены, не позволял себе такого. Да и рядом с Агурбаш все время находился ее муж Николай: пара всегда считалась образцовой в нашем шоубизнесе. Супруг Анжелики долго наблюдал за всей этой ситуацией и в конце-концов не выдержал и высказал Буйнову. - Саш, шутки шутками, но руки-то убери от моей жены! И даже зачитал смс, которую он отправил жене Буйнова Алене: - Алена! Наши певцы совсем распоясались! Срочно вылетай в Юрмалу! Алена на предложение Николая Агурбаша не отреагировала. А зря! На концерте Буйнов мертвой хваткой уцепился в Анжелику, притянул к себе и поцеловал взасос! Да так, что лица артистов были сплошь измазаны красной помадой Агурбаш. Судя по удивлению и растерянности певицы к такому повороту событий она была явно не готова. Но больше всех эта ситуация задела супруга Анжелики. На нем просто лица не было. Николай тут же принялся кому-то звонить. Говорят, после выступления Буйнов и Агурбаш даже поговорили по-мужски за кулисами. После чего Александр тут же прыгнул в свой автомобиль и уехал в Москву, не дожидаясь самолета. Шокированная Анжелика в это время жаловалась кому-то по телефону: - Ты представляешь, Буйнов поллица мне засосал! Я вся в помаде. Коля просто рвет и мечет! Обиженный на супругу Николай Агурбаш не стал дожидаться Анжелику из гримерной. Он просто все бросил и ушел в отель. Певице ничего не оставалось делать, как собрать все необходимые вещи и в одиночку отправиться в клуб, где на вип-вечеринке планировалось еще одно ее выступление. Поговаривают, что весь остаток вечера Анжелике пришлось оправдываться и отвечать на не очень удобные вопросы коллег, которые стали свидетелями неожиданной страсти Буйнова и Агурбаш. Для жены Буйнова все эти события тоже оказались шокирующими. Газета «Комсомольская Правда» позвонила Алене, чтобы узнать, как она отреагировала на уже развивающиеся слухи о романе ее мужа с белорусской певицей. - Я сейчас во Франции, - грозно ответила Алена. - Но сегодня же выезжаю в Москву. До этого козла дозвониться пока не могу. Приеду - разберусь!