«Новая волна» назвала своих лауреатов

В минувшие выходные в Юрмале закончился музыкальный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». С разницей всего в один балл победила армянская певица Сона Шахгельдян. Второе место заняла украинка Татьяна Ширко, занимавшая лидирующие позиции в первые дни конкурса. Третье место досталось эстонскому музыканту Уку Сувисте. Российский исполнитель Егор Сесарев оказался на седьмом месте, но получил приз зрительских симпатий. Еще один отечественный певец Music Hayk стал четырнадцатым. Гала-концерт открылся выступлением рок-певицы Земфиры, а закрывал его организатор конкурса Игорь Крутой.