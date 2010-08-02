Новый альбом Майкла Джексона выйдет в ноябре

Журнал Rolling Stone сообщает, что пластинку с десятью ранее не слышанными песнями поп-короля выпустит лейбл Sony. Пока что даже неизвестно, песни из какого периода творчества Майкла Джексона войдут в альбом. Всего в наличии имеется более ста готовых и неизданных трэков артиста, включая недавние записи с Аконом, Will.i.am и Ne-Yo, а также композиции классических периодов Thriller и Bad. Новый альбом - он станет 11-й студийной работой Джексона - первый из десяти проектов Sony, за возможность осуществления которых лейбл заплатил наследникам поп-короля $250 миллионов.