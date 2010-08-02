От Украины на детском Евровидении споет Юля Гурская

От Украины на детском «Евровидении» выступит 15-летняя вокалистка из города Винницы Юлия Гурская Национальный отбор проходил в Международном детском центре «Артек». На участие в конкурсе от Украины претендовали 14 исполнителей. Гурская исполнила песню «Мій літак» Сергея Марусича и получила высшие оценки зрителей и жюри. Конкурс юных талантов «Детское Евровидение-2010» состоится 20 ноября в «Минск-Арене» в столице Беларуси. В конкурсе участвуют певцы от 10 до 15 лет. Как сообщает пресс-служба Первого национального канала, младший брат «взрослого Евровидения» пройдет уже в восьмой раз. В этом году впервые в конкурсе будет участвовать Молдова. Также на детское «Евровидение» вернулись Латвия, Литва и Швеция. Окончательный список стран-участников: 1. Беларусь (BTRC) 2. Бельгия (VRT) 3. Армения (AMPTV) 4. Грузия (GEGT) 5. Латвия (LTV) 6. Литва (LRT) 7. Республика Македония (MKRTV) 8. Мальта (MTPBS) 9. Молдова (TRM) 10. Нидерланды (AVRO) 11. Россия (RTR) 12. Сербия (RTS) 13. Украина (NTU) 14. Швеция (SVT).