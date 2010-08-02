Николая Мозгового похоронили на Байковом кладбище

Вчера в полдень в Успенском соборе Печерской лавры состоялось отпевание украинского композитора, директора дворца «Украина» Николая Мозгового После этого траурная процессия отправилась на Байковое кладбище. Похоронили Мозгового рядом с могилой украинской журналистки Наталии Кондратюк и академика Георгия Пухова. Также неподалеку похоронены актеры Леонид Быков, Сергей Иванов, Николай Олялин, писатель Павел Глазовой, экс-министр МВД Юрий Кравченко. Как сообщает Gazeta.ua, проститься с Мозговым приехали около 200 человек. При погребении музыкант из Закарпатья заиграл на флейте гимн Украины, мелодию к песне «Ой летіли дикі гуси» и «Песню про рушник». Поминальный обед состоялся во дворце «Украина». Замгендиректора дворца «Украина» Роман Стащук сообщил, что организация похорон обошлась примерно в 50 тыс. грн. Новый директор дворца «Украина» станет известен в понедельник, 2 августа.