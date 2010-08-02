СРОЧНО! Внук Аллы Пугачевой женится на студентке из США

19-летний Никита Пресняков по Skype познакомил своего отца Владимира Преснякова с будущей невесткой.Никита Пресняков познакомил папу и его новоиспеченную жену со своей невестой... по Skype. После окончания заключительного конкурсного дня «Новой волны» Владимир Пресняков с Натальей Подольской и Никитой направились на поздний ужин в одно из многочисленных кафе Юрмалы неподалеку от концертного зала «Дзинтари». Однако, вместо того чтобы общаться с отцом и его красавицей-женой, 19-летний Никита не мог оторваться от экрана компьютера, ведь на связи из Америки с ним была его любимая подруга, с которой он, оказывается, уже запланировал связать остаток своих дней. Любопытный папа звездного отпрыска настойчиво пытался влезть в сеанс связи с кандидатурой на место невестки. - Пап, она стесняется, лучше познакомлю вас лично, когда ко мне в следующий раз прилетишь, - говорил Владимиру его сын. - Ну если только на минуточку - посмотри и не смущай ее, пожалуйста. Знаменитые родственники провели в кафе сорок минут - Володя и Никита выпили по бокалу белого вина, а Наташа предпочла ароматный чай с бергамотом. Кстати, разница в возрасте у Никиты с новой «мамой» составляет лишь девять лет, поэтому они великолепно ладят, однако Наташе посмотреть на свою девушку он так и не разрешил. Внук примадонны, а по совместительству сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте, по семейным обстоятельствам рос самостоятельным малым, как и его мама в свое время. Пока родители разъезжали с гастролями и разбирались в непростых отношениях, Никита смог воспитать себя сам, при этом относясь к родственникам с глубоким уважением и искренней любовью. Вот уже несколько лет Никита Владимирович живет далеко от семьи. В прошлом году он окончил Нью-Йоркскую киноакадемию и пробует себя на режиссерском поприще, снимая малобюджетные короткометражки.