Мадонна приступила к съемкам своего фильма

Знаменитая певица Мадонна начала на французском Лазурном берегу съемки своего художественно-документального фильма W.E. В его названии - инициалы двух человек. Это британский король Эдуард VIII, отрекшийся от престола в 1936 году ради любви к американке Уоллис Симпсон. Женившись на дважды разведенной до этого Симпсон, он потерял королевский титул и стал «просто» герцогом Виндзорским. Вторая история, ставшая частью сценария, вымышленная - ее действие происходит в 1998 году и рассказывает о простой жительнице Нью-Йорка Уолли Уинтроп, влюбившейся «в загадочного россиянина по имени Евгений». Их инициалы также - W.E. Сценарий написан самой Мадонной в соавторстве с Алексом Кешишьяном - режиссером, автором хорошо известного полнометражного документального фильма «В постели с Мадонной», сообщает Взгляд.ру. Роль влюбленного британского монарха доверена в фильме актеру их этой же страны Джеймсу Д`Арси, уже продемонстрировавшему свое мастерство в лентах «Хозяин морей. На краю земли» и «Изгоняющий дьявола. Начало». В роли Уоллис Симпсон снимется австралийская актриса Эбби Корниш. «Загадочного русского» сыграет Оскар Айзек, известный по ленте «Робин Гуд». Лента будет сниматься во Франции, в Великобритании и в США.