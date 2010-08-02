Вадим Галыгин женился на модели из Минска

Весельчак и шоумен Вадим Галыгин во второй раз женился в родном Минске. Избранницей экс-резидента Comedy Club стала его землячка, белорусская модель и певица Оля Войнилович. Торжество по случаю создания новой семьи состоялось в субботу в пригороде белорусской столицы, в элитном стрелковом клубе, который находится под охраной МВД. Расписались жених и невеста накануне вечером в одном из центральных ЗАГСов Минска, приехав туда перед самым закрытием. На следующей день состоялась торжественная вечеринка. На территорию клуба молодожены приехали на шикарном раритетном Bentley бордового цвета, привезенном из Москвы. Галыгин блистал в ослепительно белом фраке с веточкой сирени в нагрудном кармане, а на невесте было шикарное свадебное платье цвета шампанского. Для гостей вечера действовал строгий дресс-код - только в белом или черном. Вел торжество близкий друг Галыгина резидент Comedy Club Павел Воля, пишет «Комсомольская правда». Он не готовил сценария заранее, все шутки были экспромтом. В финале вечера молодожены исполнили танец. После чего был устроен грандиозный салют. Вадим и Ольга познакомились пять лет назад на открытии горнолыжного центра в Беларуси. Войнилович была приглашена туда на выступление. Роман Галыгина и Ольги начался еще тогда, когда Вадим был официально женат. Поэтому пара не рассказывала публике о своих отношениях. Но после того, как Вадим официально развелся, они стали вместе появляться на светских мероприятиях.