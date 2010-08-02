Сергей Шнуров матерился на своей свадьбе

В минувшие выходные Сергей Шнуров наконец-то женился на своей возлюбленной журналистке из Воронежа Елене Мозговой, которую друзья зовут просто Матильдой. Регистрация прошла в загсе №1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Для именитых брачующихся не стали специально закрывать ЗАГС. Поэтому другие молодожены были приятно удивлены таким соседством. Церемония прошла без пафоса - Шнуров приехал не на лимузине, а на обычном черном Subaru. Жених оделся в штаны, белые ботинки с черными носами и светлую рубашку с изображением дамы с лиловыми волосами на спине. На невесте было белое свадебное платье и жемчужные серьги. Совсем без хулиганства не обошлось: праздничную бутоньерку господин Шнуров приладил к ширинке. Жених неоднократно предупреждал репортеров, что свадьба – его личное дело. А всех, кто захочет вторгнуться на территорию загса, Шнуров пошлет на три буквы. Так и вышло. Правда, матом во Дворце бракосочетания Сергей ругался негромко, понимая всю торжественность обстановки. Поздравить пару пришли Василий Уткин, актер Вилли Хаапсало, продюсер Василий Мельников с супругой. Свидетелем со стороны жениха был молодой театральный режиссер Василий Бархатов. Всего человек 15 самых близких друзей и родственников. А вот родителей невесты на регистрации видно не было. Отношения с матерью у Матильды не складываются. Родительница когда-то выгнала ее из дома. Из-за этого она и уехала в Москву, где познакомилась с лидером группы «7Б» Иваном Демьяном, ставшим ее гражданским мужем. Потом в нее влюбился Евгений Цыганов. А года 4 назад девушка стала появляться в компании Шнура, отбив его у Оксаны Акиньшиной. Это уже третий брак Сергея. У него есть 17-летняя дочь Серафима 10-летний сын Аполлон от предыдущих отношений. Девушка вышла замуж первый раз. Сразу после регистрации отмечать свадьбу отправились в ресторан у Спаса на Крови. Новобрачный умеренно употреблял мохито, его супруга — шампанское, а Хаапсало и Уткин «ударили по водочке». Свадьбу отмечали, как и положено, два дня. В воскресенье местом для торжества стал скандальный бар «Синий Пушкин», сообщает «Московский комсомолец».