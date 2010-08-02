СКОРО! Премьера вокального талант-шоу «Х-фактор»

4 сентября на телеканале СТБ состоится премьера самого масштабного вокального талант-шоу в мире — «Х-фактор». Программа будет выходить каждую субботу в 19-00, повтор – в воскресенье в 12-00. Победитель украинского проекта получит 2 000 000 грн. – рекордное вознаграждение среди отечественных телепроектов. Среди первых выпусков – кастинги в крупнейших городах Украины (Днепропетровск, Львов, Донецк, Одесса, Харьков и Киев), затем – тренировочный лагерь и этап визитов конкурсантов в особняки судей. 1 августа стартует промокампания проекта «Х-фактор» под названием «Начало легенды». Как рассказывает Ираклий Махатадзе, директор департамента промоушен телеканала СТБ и главный продюсер съемки, кампания воссоздаст ощущение начала новой, фантастической эры, в которой люди наделены сверхвозможностями: «Ведущая шоу, Оксана Марченко, исполняет роль повелительницы стихий. А судьи проекта – супергерои, каждый из которых олицетворяет определенную стихию: Игорь Кондратюк – человек-лед (строгий, хладнокровный, может «охладить» пыл любого), Ёлка – человек-ураган (переменчивая, как ветер, в любой миг ее настроение может смениться), Сергей Соседов – человек-молния (яркий, вспыльчивый, непредсказуемый), Серёга – человек-огонь (горячий и взрывной, зажигает огонь в сердцах людей). Их образы, с учетом главной идеи промо, прописаны максимально близко к реальным характерам главных песонажей шоу. Сила стихий, которые они объединяют, символизирует начало абсолютно нового, яркого этапа развития вокальных талант-шоу в стране. История рождения Х-фактора будет поведана в 5 роликах, которые стартуют в первой половине августа. «Это самый сложный проект в истории департамента промоушена СТБ и в моей собственной практике. Мы вновь решили сделать все собственными силами: от идеи до реализации. Единственное – часть пост-продакшна поручили специализированной компании, ввиду больших объемов работы с графикой. Но отмечу, что подобных промопроектов по масштабу, съемкам, объему пост-продакшна на украинском телевидении еще не было», – отмечает Ираклий Махатадзе. Промокампания «Начало легенды» охватывает украинские города-миллионники и такие носители, как: наружная реклама, радио, пресса, ТВ, метрополитен, Интернет, присутствие в социальных сетях. Отметим, что 5-й сезон шоу The X Factor стал самым успешным телепроектом 21-го века в Великобритании после британской версии «Талантов».