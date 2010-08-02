Влад Дарвин подвел итоги конкурса ремиксов

На днях завершился конкурс ремиксов на песню Влада Дарвина "Гоа", проведенный музыкантом на одном из ведущих сервисов для создателей и поклонников электронной и клубной музыки. Певец и композитор Влад Дарвин выбрал для конкурса песню "Гоа", которая была написана с использованием древней индийской молитвы и, по словам Влада, имеет для него особое значение. Участникам конкурса предложили создать коммерческий радио-ремикс без ограничений в стиле. Конкурс начался 18 июня и продолжался до 31 июля 2010 года. За это время пользователи сайта из более чем 20 городов Украины и России создали 50 ремиксов, использовав самую широкую палитру звучания - от Hip-Hop и R'n'B до Progressive Trance и Neurofunk. Победителя конкурса определил сам Влад Дарвин. По его собственному признанию, эта задача была не из легких, так как общий уровень конкурсантов оказался очень высок: "Некоторые работы были заслушаны «до дыр», приятно удивили своей свежестью и незаурядностью". Но в конце концов пальма первенства досталась треку под названием DARWIN - Гоа (Bald Bros remix). Его авторы - дуэт Bald Bros ("Лысые Братья"), за этим названием стоят опытные львовские диджеи DJ Van Gogh и DJ Dabee. Bold Bros работают вместе с 2007 года и создают жизнерадостную и веселую музыку в стиле House. "Этот микс понравился своей универсальностью, легкостью и лаконичностью. Его уже сейчас готовы взять в эфир ведущие радиостанции Украины. Также мы обещаем включить его в наш альбом" - прокомментировал свой выбор Влад Дарвин.