Alyosha стала судьей детского «Евровидения - 2010»

В этом году финал национального отборочного тура детского песенного конкурса "Евровидение - 2010" в "Артеке" 31 - го июля. Судьбу юных исполнителей решали зрители посредством интерактивного голосования, а также жюри. Их голоса подсчитывались в соотношении 50 на 50, таким образом стал известен представитель от Украины на детском "Евровидении" в Минске. Победителем национального отбора детского конкурса «Евровидение-2010» стала 15-летняя Юлия Гурская из Винницы с песней «Мій літак». В состав жюри в этом году вошли Валид Арфуш, Влад Багинский, Михаил Поплавский, Елена Поддубная, Наталья Ефименко, Камалия, Дима Каднай и певица, которая представляла в мае этого года Украину на "Евровидении - 2010" в Осло, Alyosha. Напомним, что певица заняла 10 - ое место с песней "Sweet people". "Для меня большая честь быть в составе жюри детского конкурса "Евровидение". Это очень волнующе, как будто снова переживаю момент своего участия в этом конкурсе в мае. И мне не легко было судить, но делая свой выбор я прежде всего опиралась на два фактора: это свои собственные ощущения и переживания за каждого ребенка и тенденцию, которая мне очень нравится и которую я всячески поддерживаю, это честные отборочные туры в Украине". Международный конкурс детское "Евровидение - 2010" в этом году состоится в г.Минске (Беларусь) в ноябре 2010. Таким образом, вместе с Украиной в детском «Евровидении-2010» примут участие 13 стран: Армения, Беларусь, Бельгия, Македония, Грузия, Латвия, Литва, Мальта, Молдова, Нидерланды, Россия, Сербия, Швеция.